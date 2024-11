Universitario: Predicciones y cómo le irá el 2022 en la Liga 1 y Copa Libertadores

Las opiniones en redes han sido polarizadas. Algunos hinchas merengues apuntaron que está bien que Universitario no se salga del presupuesto para no agrandar más la deuda, mientras que otros fanáticos aseguran que debieron traer un par más para luchar por la Liga 1.

Para mala fortuna, Universitario seguirá sin levantar el título nacional. Según la vidente le espera una temporada de "muchos problemas que saldrán a la luz. Les espera un año muy difícil, pero no les irá tan mal" y sobre la Copa Libertadores precisó: "Demasiado complicado. Si no se refuerzan a la altura, no la pasarán bien".