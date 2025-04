Fabián Bustos explicó por qué guardó jugadores ante River para el clásico contra Alianza

Fabián Bustos, actual entrenador de Universitario, no se guardó nada y explicó las razones de por qué guardó a ciertos jugadores vitales ante River Plate por Copa Libertadores para el clásico nacional contra Alianza Lima . Entérate qué dijo el estratega argentino.

Para empezar, Fabián alzó su voz de protesta y explotó contra la misma hinchada que juzgó su planteamiento. “Sorprende muchas cosas de la gente nuestra. Muchas veces veo que opinan sin saber las cosas. Cuando dicen por tal jugador que no jugó, no jugó porque no podía jugar y si jugaba teníamos riesgos”, empezó diciendo.