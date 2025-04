La insólita reacción de los hinchas de Olimpia tras rumor de Fabián Bustos como su DT

Hay varios rumores que afirman que Fabián Bustos estaría próximo a convertirse en nuevo entrenador del Club Olimpia del fútbol paraguayo. De esta manera, abandonaría las filas de Universitario de Deportes aún con la temporada en marcha. No obstante, esta noticia no solo ha caído mal en los hinchas cremas, sino también en los paraguayos.

Resulta que, tras conocerse esta noticia, los hinchas de 'El Decano' no tardaron en pronunciarse al respecto. Sin embargo, sorprendió que muchos de ellos no veían con buenos ojos la llegada del estratega argentino.

Y es que, la actualidad de Universitario no ha ayudado al técnico a ganarse la aceptación de los hinchas del club paraguayo, quienes no dudaron en asegurar que el juego de la 'U' no es nada bueno, razón que le jugaría en contra al argentino.

Aficionado de Olimpia criticó el juego de Universitario de Deportes. Foto: Captura X

Hincha de Olimpia calificó como "mediocre" a Fabián Bustos, Universitario y a la Liga 1. Foto: Captura X

"Bustos tiene experiencia y números decentes, pero no me termina de cerrar. La cláusula es un tema delicado donde Olimpia no puede pegarse el lujo de pagar por la recisión, además, me hace dudar", publicó.