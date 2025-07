Fossati dio firme comentario sobre la posible salida de Rodrigo Ureña: "He pedido..."

Universitario salió campeón del Torneo Apertura 2025, sin embargo, las noticias no se detienen. Jean Ferrrari renunció a su cargo de administrador del club. Además, transcurrió que Rodrigo Ureña podría dejar la U para jugar en la Liga MX.

Antes de iniciar las prácticas, Jorge Fossati, DT de Universitario, habló para los medios de comunicación y se pronunció sobre Rodrigo Ureña. El 'Nonno' pidió al volante chileno tomar una decisión sobre su futuro lo más pronto posible.

"Lo único que he pedido es que la decisión sea tomada aceleradamente porque no puedo esperar al último día del periodo de pases para ver qué hacemos. Se decide ahora o punto", indicó Fossati.

Luego, el entrenador de Universitario señaló que no tiene un plantel amplio, pero analizar el reemplazo de Ureña, si deja el club, se analizará en su momento. Para el DT, el refuerzo debe aportar.

"No es tan extenso el plantel, hay competencia interna. Los refuerzos no se traen porque no tengo quien juegue ahí, se traen como refuerzos", puntualizó