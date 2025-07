Rodrigo Ureña cerca de dejar Universitario: ¿Qué falta para concretar su llegada a la Liga MX?

Al parecer, Rodrigo Ureña dejaría de formar las filas de Universitario de Deportes para jugar en el fútbol mexicano, en donde despertó interés tras ser un elemento importante y fundamental en el bicampeonato 'merengue'. ¿Qué falta para que se concrete la salida del volante chileno de la 'U'?

Las próximas horas serían claves para definir qué pasará con la carrera del 'Pitbull', pues desde el club de Ate están dispuestos a concretar el traspaso del jugador de 32 años, efectuando la cláusula de salida que tiene, así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta.

Asimismo, confirmó que el equipo que ficharía a Rodrigo Ureña no es Monterrey, y que la operación dependerá de cómo se den las negociaciones. Sin embargo, se aclaró que desde el regreso del chileno (en su pase frustrado a Belgrano) mantuvo las condiciones de su contrato y no hubo cambios como se especuló.

Rodrigo Ureña fue clave en Universitario.

Rodrigo Ureña rechazó dos propuestas por seguir en Universitario

Además, se reveló que Rodrigo Ureña optó por quedarse en Universitario de Deportes, pese a que recibió dos ofertas para su fichaje, pues su aspiración fue mantenerse en el objetivo de alcanzar el bicampeonato y posteriormente el Apertura 2025. Los clubes interesados fueron Atlético Nacional de Colombia y Emelec de Ecuador, sin embargo, ambas propuestas no avanzaron por decisión del 'Ure'.

"El año pasado Atlético Nacional de Colombia lo quiso y dijo que no, hace no mucho Emelec de Ecuador también y la respuesta también fue negativa. Quiso quedarse en la U. No es verdad que siempre buscó irse. Ahora apareció lo de México y se analiza la venta", publicó Gustavo Peralta.