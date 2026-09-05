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Horóscopo de HOY, domingo 6 de septiembre, GRATIS: qué dice tu signo del zodiaco sobre el amor, la salud y dinero
Revisa GRATIS las predicciones de Josie Diez Canseco para este 6 de septiembre y descubre qué te deparan los astros. ¿Te irá bien en el amor, en la salud?
Hoy, domingo 6 de septiembre, los astros experimentarán una fase de cambios energéticos que promete traer sorpresas y novedades para los distintos signos del zodiaco. Las cartas del tarot GRATIS de Josie Diez Canseco transmitirán este día mensajes que invitan a sintonizar con la intuición y a prestar atención a los sentimientos y deseos que emergen desde el interior. ¿Te gustaría saber qué te deparan los astros en el amor, el dinero y la salud? Consulta AQUÍ las predicciones del mejor horóscopo de Internet.
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Horóscopo de HOY, domingo 6 de septiembre del 2026: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Empezarás el día sintiéndote desanimado, pero seguirás con tus planes de salir con la persona amada.
- Número de suerte 3.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La influencia de una persona amiga será muy positiva para tu relación sentimental.
- Número de suerte 14.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu pareja ya te perdonó, ahora tienes que perdonarte tú para que las cosas vuelvan a la normalidad.
- Número de suerte 11.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Cálmate y analiza el tema con objetividad, lograrás encontrar soluciones que te traerán tranquilidad.
- Número de suerte 19.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Has avanzado mucho y seguirás trazando planes para hacer realidad tus ilusiones de felicidad.
- Número de suerte 1.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Harás planes y te sentirás seguro de poder tener todo bajo control, lo que te dará tranquilidad.
- Número de suerte 16.
LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Es el momento de actuar, no te quedes esperando que sea tu pareja quien tome las decisiones.
- Número de suerte 18.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Aprovecha para conversar sin provocaciones, las cosas se pueden solucionar con buena voluntad de ambas partes.
- Número de suerte 12.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Sentimentalmente no habrá novedades, seguirás aceptando invitaciones sin ningún tipo de ataduras.
- Número de suerte 5.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las discusiones empezarán por cualquier motivo, evita reacciones bruscas que agraven las cosas.
- Número de suerte 10.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Si fortaleces el diálogo y la confianza superarás esta etapa de inestabilidad.
- Número de suerte 7.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Un encuentro casual te permitirá ponerle punto final a un recuerdo que no te permitía volverte a enamorar.
- Número de suerte 20.
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