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Horóscopo de HOY, viernes 4 de septiembre de 2026: predicciones GRATIS sobre el amor y el trabajo según tu signo
Descubre gratis qué te deparan las estrellas este viernes 4 de septiembre de 2026 en el amor, el dinero y la salud, según tu signo del zodiaco.
¿Quieres saber qué te deparan las estrellas este viernes 4 de septiembre de 2026? Revisa el horóscopo de hoy y descubre las predicciones gratis para tu signo en el amor, trabajo, dinero, salud y relaciones. Consulta qué dicen los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, y prepárate para aprovechar nuevas oportunidades y atraer la buena fortuna.
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Horóscopo de HOY, 4 de septiembre de 2026: predicciones GRATIS para cada signo del zodiaco
ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Día de conversaciones románticas con la persona amada; tendrás toda su atención puesta en ti. Tendrás que tomar medidas importantes a nivel laboral, pero debes tener mucho cuidado con la gente de tu entorno: alguien podría tratar de manipularte para que decidas a su favor.
- Número de suerte: 1.
TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: No debes confiarle a nadie tus asuntos privados, porque personas envidiosas podrían obstaculizar tu felicidad. Será un día laboral sin novedades, pero no dejes nada pendiente para que no tengas problemas luego.
- Número de suerte: 9.
GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Podrías correr el riesgo de ilusionarte con alguien que no te conviene; trata de conocerlo más. Es un buen día para presentar tus proyectos y conseguir apoyo. Tus superiores aprobarán tus iniciativas.
- Número de suerte: 5.
CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Te estás cerrando a nuevas posibilidades sentimentales por esperar a alguien que se fue. Tu trabajo marcha bien, pero estás descuidando tus asuntos personales. Hoy podrías perder una excelente opción de negocios por dejar la decisión para después.
- Número de suerte: 18.
LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Te sentirás solo e incomprendido. Paciencia, es un mal momento que pasará y volverás a sentirte querido. Los proyectos que tienes en mente los concretarás con mucho éxito, pero debes buscar asesoramiento de gente con más experiencia para evitar algunos retrasos.
- Número de suerte: 10.
VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Una situación confusa te incomodará, pero aprenderás a controlar tus celos injustificados. Será un día positivo laboralmente; contarás con la tranquilidad y las facilidades para solucionar asuntos pendientes.
- Número de suerte: 6.
LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Alguien cercano a tu pareja malinterpretará tu trato amable, creándote problemas. No vale la pena que gastes energía en asuntos que no te están dando resultados. Busca un socio apropiado y trabaja en el proyecto que tienes archivado; te dará muchas satisfacciones.
- Número de suerte: 14.
ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Dale prioridad a tu relación amorosa y no dediques más tiempo a tu vida social, o el amor se enfriará. Laboralmente, no discutas con quienes se oponen a tus propuestas; con astucia, puedes lograr que cambien de opinión y te apoyen en todo.
- Número de suerte: 8.
SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Hoy tu pareja estará callada y melancólica, pero lograrás contagiarle tu entusiasmo. Un asunto familiar te ocasionará gastos con los que no contabas. Podrás manejarlo, pero tendrás que prescindir de algunas cosas que pensabas comprar.
- Número de suerte: 20.
CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: Te atraerá alguien de personalidad muy complicada; poco a poco te darás cuenta de que no te conviene. Tendrás un día muy productivo, en el que tus esfuerzos se verán recompensados.
- Número de suerte: 3.
ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: No te adelantes a reclamarle a tu pareja por el poco tiempo que te ha dedicado; hoy te dará explicaciones. Será un día de altibajos laborales. Tendrás que esforzarte más para sacar adelante el proyecto que te interesa que aprueben.
- Número de suerte: 4.
PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: Hoy tendrás que tener mucha paciencia con el carácter cambiante de la persona que quieres. Los cambios anunciados empezarán en tu trabajo; prescindirán de muchas personas, pero no te preocupes, no te verás afectado.
- Número de suerte: 21.
¡Vamos al Circo!
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