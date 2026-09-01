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Horóscopo del miércoles 2 de septiembre: predicciones gratis y tarot de Josie Diez Canseco
Conoce las predicciones de Josie Diez Canseco para este miércoles 2 de septiembre y descubre qué dicen los astros y el tarot sobre el amor, dinero y trabajo.
El universo empieza a mover sus piezas y este miércoles 2 de septiembre podría traer señales inesperadas para cada signo del zodiaco. Los astros marcan una jornada de cambios, decisiones y oportunidades que podrían aparecer cuando menos lo imagines, mientras las cartas del tarot de Josie Diez Canseco revelan mensajes que invitan a prestar atención a aquello que el corazón viene intentando decir.
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¿Qué te deparan los astros en el amor, el dinero y la salud? Descubre tus predicciones gratis con el mejor horóscopo de Internet y déjate sorprender por lo que el destino tiene preparado para ti.
Horóscopo del miércoles 2 de septiembre 2026: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No acudas a personas que te dan la razón en todo, no te ayudarán a solucionar tus problemas.
- Número de suerte, 10.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Descubrirás que con su actitud fría, esa persona trata de ocultar sus verdaderos sentimientos.
- Número de suerte, 3.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Trata de calmarte, porque podrías decir cosas desatinadas que molestarían a tu pareja.
- Número de suerte, 14.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Los celos te llevarán a espiar, cambia de actitud porque no tienes motivos para desconfiar.
- Número de suerte, 19.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La comprensión con que tu pareja ha reaccionado te dará confianza para hablar de lo que te mortifica.
- Número de suerte, 8.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Conocerás a alguien que te encantará, la atracción será mutua desde el primer instante.
- Número de suerte, 6.
LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Proyectarás seguridad que llamará la atención del sexo opuesto, aprovecha este gran momento.
- Número de suerte, 1.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu pareja y amigos te apoyarán, lo que te ayudará a salir de la depresión
- Número de suerte, 4.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás solo porque quieres, pues despiertas el interés del sexo opuesto a donde vayas.
- Número de suerte, 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy la tentación rondará tu vida, aléjate de las personas comprometidas.
- Número de suerte, 6.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Día de tensiones y ofensas involuntarias, trata de calmarte y no respondas, la crisis pasará.
- Número de suerte, 5.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Alguien volverá, no te arrepentirás, ha cambiado mucho y valorará esta nueva oportunidad.
- Número de suerte, 7.
¡Vamos al Circo!
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