Horóscopo de HOY, jueves 3 de septiembre de 2026: predicciones para el trabajo, el amor y la salud según tu signo

Si quieres saber qué te deparan los astros, revisa el horóscopo de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026. Las predicciones para cada signo zodiacal revelan cómo podría irte en el amor, el trabajo y la salud. Busca tu signo y descubre los mensajes que trae esta jornada.

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tienen nuevas oportunidades y desafíos por delante. Conoce el horóscopo de hoy y las predicciones para tu signo zodiacal, y afronta el día con mayor claridad sin perder de vista aquello que realmente importa.

Horóscopo y tarot gratis de hoy, 3 de septiembre de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Hoy, el deber te obligará a cancelar tus planes sentimentales. No te preocupes tanto, esa persona comprenderá. Estarás lleno de compromisos y responsabilidades; tendrás que organizar muy bien tu tiempo para poder cumplir con todo lo que tienes que hacer.

Número de suerte: 2.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: Hoy, tu pareja reconocerá que había perdido el control y se disculpará por sus actitudes. Tus superiores confían plenamente en tu capacidad, y eso significará más responsabilidades, pero también una mejor posición laboral y un aumento.

Número de suerte: 20.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: La oposición de algunos familiares a tu relación amorosa te mortificará mucho. Excelente día para los negocios. Participarás en una pequeña inversión que te dará ganancias sin que tengas que trabajar mucho.

Número de suerte: 3.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Analiza tus sentimientos y podrás ver que solo te unió a esa persona una atracción que ya está pasando. Haz a un lado el orgullo y pide favores. Personas influyentes que conoces te pueden ayudar a conseguir un mejor empleo; no pierdas más el tiempo.

Número de suerte: 5.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Hoy analizarás tu vida sentimental con objetividad y dejarás ir de tu vida a esa persona. Los éxitos laborales seguirán. Trata de no vanagloriarte de tus logros para que la envidia no se convierta en un problema para ti.

Número de suerte: 17.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Día de sorpresas sentimentales agradables que terminarán con las tensiones de los últimos días. Tus asuntos laborales y legales empiezan a solucionarse. Estarás ocupado en gestiones y trámites que tendrán resultados positivos.

Número de suerte: 15.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Tu pareja se pondrá en una posición agresiva. Calla y espera; la crisis pasará y se mostrará muy arrepentida. Has conseguido éxitos sin que tengas que esforzarte mucho, pero hoy te sentirás con más energías y empezarás nuevos proyectos que le darán un ritmo mucho más ágil a tus planes.

Número de suerte: 6.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Estarás más seductor y recuperarás el protagonismo que creías estar perdiendo en la vida del ser amado. Revisa bien tus compromisos. No dejes pasar ningún pago pendiente porque tendrías problemas de cobros incómodos; evítate molestias.

Número de suerte: 14.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Hoy pasarás por algunos problemas personales y tu pareja estará a tu lado como siempre. No es un buen momento para realizar cambios en tu trabajo; podrían salirte mal y crearte problemas con tus superiores. Planifica todo con más calma.

Número de suerte: 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: La persona que te gusta al fin se animará a demostrarte su interés. Económicamente, no te confíes en la ayuda de las personas de tu entorno porque no estarán en condiciones de apoyarte. Empieza a buscar alternativas para ganar dinero extra; las encontrarás.

Número de suerte: 9.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Conocerás a alguien que te atraerá. No asumas actitudes interesantes para llamar su atención, no resultará. Surgirán desacuerdos y malentendidos con un compañero. Acláralos antes de que se compliquen y podrás retomar tu trabajo tranquilo y en un ambiente agradable.

Número de suerte: 11.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: Será un día tenso. Discutirás por pequeñas cosas; trata de calmarte para evitar mayores problemas. Confía en tu criterio y podrás cerrar ese interesante negocio que te puede dar ganancias a mediano plazo. De lo contrario, te confundirán los consejos y dejarías pasar la oportunidad.