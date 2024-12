Eduardo Capetillo reveló que padece de cáncer a la piel

Sin embargo, no todo fue risas y carcajadas, ya que el actor aprovechó para compartir la siguiente noticia: “Quiero decirles queridos amigos que, esta sí es una primicia para todos ustedes aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto. Y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo: nunca más te vuelve a dar un rayo solar”.