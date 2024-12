WhatsApp: ¡Cuidado! Estas aplicaciones pueden hacer que borren tu cuenta

Mensualmente, más de 2,500 millones de seres humanos utilizan WhatApp para comunicarse con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, convirtiéndose en una de las redes de mensajería más usadas a nivel mundial. Sin embargo, muchos usuarios suelen descargar ‘extras’ de la aplicación y corren el riesgo de que sus cuentas sean cerradas permanentemente.

Telegram, uno de sus rivales directos, tiene algunas funciones que WhatsApp no posee y por ello los usuarios suelen 'bajarse' desviaciones de la aplicación con la finalidad de tener una versión mucho más completa. No obstante, estas modificaciones son peligrosas debido a que su contenido no ha sido aprobado ni creado por Facebook, actual dueña de WhatsApp.

Es decir, todas las aplicaciones o complementos que no sean oficiales y descargues pondrán en peligro tu cuenta, por lo que podrías perder todas tus conversaciones, imágenes, videos y más. Por ejemplo, GB WhatsApp es una de estas y se volvió viral en las últimas semanas por tener funciones como poder confirmar si ya vieron tus mensajes al mismo tiempo que tú tienes desactivada esa opción para los demás.

A esta aplicación se le suman otras como WhatsApp Plus o algunas que permiten tener tu cuenta abierta en varios dispositivos móviles a la vez y que, según un comunicado de la propia empresa, “son desarrolladas por terceros y violan las Condiciones de servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.

“Si has recibido un mensaje dentro de la aplicación que indica que tu cuenta está 'Temporalmente baneada', esto significa que probablemente estás usando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si no cambias a la app oficial después de ser baneado temporalmente, tu cuenta podría ser baneada permanentemente para usar WhatsApp”, sentencia el mensaje.