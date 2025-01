Dragon Ball Super: Vegeta le revela a Granola un secreto de los saiyajines

Al principio de la batalla, el ceresiano llevaba una gran ventaja, no obstante, el ímpetu del saiyajin generaba que por momento la fuerza se emparejara. Pese a ello, el personaje oriundo de Cereal encontraba la forma de sacar ventaja.

"Me estoy haciendo más fuerte mientras peleamos", confesó Vegeta. Estas palabras molestaron mucho a Granola. "Entonces solo tengo que acabar contigo ahora mismo", respondió.

Foto: Manga Plus

Recuerda si aún no has leído el capítulo, te recordamos que se encuentra disponible en el portal oficial Manga Plus o también te puedes dirigir a este LINK para que disfrutes de este combate. ¿Te lo piensas perder?