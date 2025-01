Dragon Ball Super Manga 75: fecha y hora de la publicación

El capítulo 74 no fue la excepción y dejó grandes sorpresas entre los fanáticos. Vegeta sorprendió a Granola con una terrorífica transformación y ahora ha dejado en suspenso el resultado de esta batalla.

Atención fanáticos porque el portal oficial Manga Plus confirmó que el capítulo 75 de Dragon Ball Super se publicará el próximo miércoles 18 de agosto a las 10 a. m. (hora peruana).

Foto: Manga Plus

Sí aún no has leído el capítulo, te recordamos que se encuentra disponible en el portal oficial Manga Plus o también te puedes dirigir a este LINK para que disfrutes de este combate. ¿Te lo piensas perder?