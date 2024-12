Las inyecciones: el mayor temor de Gokú en Dragon Ball

Gokú nunca se ha acobardado ante los distintos rivales de Dragon Ball que ha enfrentado: Piccolo Daimaku, Raditz, Nappa, Freezer, Cell, Majin Buu, entre otros. No obstante, él muestra un temor ante un pequeño rival, pero "poderoso". Kakaroto le tiene mucho miedo a las inyecciones.

En otra oportunidad, el personaje prinicipal había terminado muy herido tras luchar contra Ginyu en Namekusein. Vegeta, Gohan y Krillin lo llevaron a una nave para poder curarlo. No obstante, al ver que un inyectable se cayó de la mesa, él pensó lo peor por lo que quiso huir. Luego, el 'Príncipe de los saiyajines' le explicó que no usaba ese tipo de métodos por lo que metió al guerrero z en una cápsula de recuperación.

La tercera ocurrió en la saga de Dragon Ball GT (no canon) cuando Gokú, Trunks y Pan viajaron por el universo, pero fueron a un hospital. Kakaroto al saber que se quedarían en un nosocomio, se colgó de un árbol. "No quiero que me apliquen una inyección", gritó ante el asombro de sus acompañantes.