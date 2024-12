Dragon Ball Super: Vegeta comienza un ataque demoledor contra Granola

Por eso, el sitio oficial de la obra de Akira Toriyama se animó a publicar un adelanto de lo significará este capítulo. Como se esperaba, el orgulloso saiyajin y el ceresiano dan todo sí en el campo y no se guardan nada.

En las imágenes se observa que el papá de Trunks ha elevado su ki y comienza a destruir todo lo que está a su alrededor, mientras que el personaje oriundo de Cereal se ha quedado muy asombrado. No obstante, según él, tiene muchas habilidades guardadas bajo la manga.

Foto: Dragon Ball Super Site

Recordemos que probablemente Vegeta usó el Hakai, que aprendió cuando entrenaba con Bills. Pero, los seguidores creen que el orgulloso saiyajin aún no ha dominado por completo esta técnica, debido a que no tiene tanta preparación.

Foto: Dragon Ball Super Site.

Es importante mencionar que, en el manga 73, Granola reconoció el gran poder de Gokú, no obstante, lo derrotó. Si aún no has leído este interesante episodio, lo podrás disfrutar entrando a este LINK.