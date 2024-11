'Spider-Man 4' está en producción asegura Kevin Feige y Amy Pascal

El universo del 'Hombre araña' no se detiene. Tras el éxito de 'Spider-Man: No way home', los encargados de la franquicia anunciaron una nueva producción protagonizada por el actor Tom Holland .

La productora de la saga, Amy Pascal, reveló que se está trabajando una cuarta entrega con miras a una nueva trilogía. En diálogo con el medio The New York Times, Pascal y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguraron que el equipo de Marvel está colaborando con Sony.

Mientras que Feige dijo que “Amy, Disney, Sony, y él” están en constante comunicación. “Estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia. Esto lo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por cualquier trauma de separación como lo que sucedió después de Far from home. Eso no ocurrirá esta vez”, indicó. El directivo de Marvel calificó como “trauma” la separación breve que ocurrió entre Disney y Sony después que se estrenó 'Spider-Man: Far from home'.