Padre del actor Octavio Ocaña asegura que no descansará hasta vengar su muerte

Dijo que le encantaría hacer justicia con sus propias manos, pero descartó la idea porque no está “loco” para hacerlo. Sin embargo, no descansará hasta que los responsables estén tras las rejas.

“No tienen una idea de cómo me gustaría hacerlo con mis propias manos porque tengo los huevos bien puestos y no estoy solo. Voy a llegar hasta lo último. Hasta verlos todos tras las rejas. Me gustaría verlos muertos, pero no lo voy a hacer no estoy loco. Pero me encargo que se pudran”, enfatizó.