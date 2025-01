Spider-Man: No way home: Zendaya como Spider-Girl se vuelve viral

Spider-Man no way home , la próxima película de Marvel estrenarse el próximo mes de diciembre, ha vuelto a dar que hablar a pocas horas del fuerte rumor de la salida de un nuevo tráiler. Esta vez se trata de un arte conceptual en el que aparece la popular actriz y cantante Zendaya (intérprete de MJ, la novia de Peter Parker) con una versión alternativa del traje de Spider-Man.

(FOTO: DIFUSIÓN)

Además, los ojos son parecidos a los de Spider-Man de Tom Holland, de color blanco y grandes. Algo que sí llama la atención es que tiene la parte de los antebrazos descubierta y porta unos guantes que no cubren por completo todas sus manos.

En su mayoría han sido negativas, y no por tratarse de una versión femenina del personaje arácnido (ya existen varias como Spider-Woman, Spider-Girl, Silk, Spider-Gwen, etc), sino porque todo está apuntando a que el supuesto multiverso que se plantea para esta película no traería a Andrew Garfield y Tobey Maguire al Universo Cinematográfico de Marvel.