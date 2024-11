Ver Spider-Man 3: escenas post-créditos de ‘No way home’

La cinta más esperada del 2021 ya se encuentra en las diferentes salas de cine de todo el mundo, hablamos de Spider-Man: No way home, una producción de Sony y Marvel que da fin a la trilogía de la saga Homecoming , donde veremos a nuestro buen amigo el ‘ Hombre Araña ’ enfrentar a villanos ya conocidos.

En ese sentido, esta película nos r elatará una nueva historia de Peter Parker , quien es interpretado por Tom Holland y el cual tendrá que tener alerta todos sus sentidos arácnidos puesto que, no solo peleará con un villano, si no que será con cinco de ellos que son, Duende Verde , Dr. Octopus , Electro , Hombre Arena y el Lagarto .

Sin embargo, hoy no hablaremos de ello, si no que, luego del estreno mundial de Spider-Man: No way home, muchos spoilers han salido a la vista, es así que, nosotros te queremos contar sobre las escenas post-créditos que veremos en la película.