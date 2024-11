¿Andrew Garfield volverá a ser Spider Man en una próxima película?

Spider Man No Way Home , la película más esperada del año, se estrenó en salas de cine hace una semana y, rápidamente , se ha convertido en una de las cintas más taquilleras en la cartelera. La emoción de ver a las tres versiones del héroe arácnido ayudó mucho a esto.

Andrew Garfield volvería a ponerse el traje. / Imagen: Sony

Recordemos que la trilogía de Garfield nunca llegó a concretarse porque no le fue bien en taquilla y la critica no le gustó la segunda entrega. Ahora, tras el estreno de "No Way Home", puede que sea el mejor momento para que se de.