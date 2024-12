Google Maps: encuentran aterrador avión hundido en el mar

Como sabemos, Google Maps sirve para poder "visitar" todos los lugares del mundo o para ubicarse cuando estás en una zona que no conozcas. Sin embargo, debido a que la herramienta te permite ver cada región del planeta , en muchas ocasiones las personas encuentran distintos misterios o cosas perturbadoras.

En esta ocasión, Robert Morton, británico de 55 años, fue el encargado de hacer un hallazgo que fascinó a millones de personas, y es que viendo las costas del Mar del Norte, en Escocia, detectó un avión hundido en el fondo. “Nunca he visto un avión en Google Earth, por lo que me resulta muy extraño”, declaró el sujeto para el medio The Mirror hace unos años.