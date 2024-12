Harry Potter: Emma Watson y el motivo por lo que casi renuncia a la película

Emma Watson es una de las protagonistas de la saga Harry Potter . Es difícil imaginar que ella, en su papel de Hermione, no estuviera en las películas del popular personaje. Sin embargo, fue la misma actriz quien confesó que estuvo a punto de dejarlo todo.

Esto porque se sentía perdida y sola debido a que no tenía amigas dentro de la producción de Harry Potter. Tenía 16 años en el momento en que iniciaron las dudas sobre continuar con su personaje.

"En algunos momentos me sentí sola. Creo que estaba asustada. No sé si alguna vez has sentido que llegaste a un punto de inflexión en el que estabas como: esto ya es algo para siempre", expresó la actriz.