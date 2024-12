TikTok Viral: joven rechazó su participación en Dr. Strange por su ex novio - VIDEO

¿Su peor error? Una joven se volvió viral en TikTok tras contar que rechazó a Marvel por su ex novio. A través de un video, la usuaria 'Iamshaniqua' utilizó el trend de la canción Favorite Crime de Olivia Rodrigo que se ha hecho popular en dicha plataforma debido a que las personas hacen videos contando los errores que cometieron.

La joven publicó en dicho video que alrededor de tres años rechazó la oportunidad de hacer un casting en Londres para participar en la próxima película de Marvel Dr. Strange in the Multiverse of Madness, de la cual hace unas semanas se reveló el trailer.