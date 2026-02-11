¡Son familia! Este país de Sudamérica permite que las mascotas sean enterradas con sus dueños

Las mascotas son parte de nuestra familia y como tal merecen un reconocimiento. Por eso en Brasil, ahora pueden ser enterradas junto a sus dueños. La medida fue aprobada en el estado de São Paulo y autoriza que perros, gatos y otros animales domésticos descansen en la misma sepultura que sus familias humanas.

¿Qué es la “Ley Bob Caveiro” en Brasil?

La llamada “Ley Bob Caveiro” es una norma aprobada en el estado de São Paulo que permite el entierro conjunto de personas y sus mascotas en cementerios autorizados. El nombre rinde homenaje a un sepulturero conocido por defender el vínculo entre humanos y animales. Según reportes de la agencia EFE y otros medios especializados, la ley habilita a los cementerios públicos y privados a ofrecer este servicio, siempre que cumplan con regulaciones sanitarias.

La normativa no obliga a los cementerios a aceptarlo, pero sí crea el marco legal para que puedan hacerlo. También reconoce formalmente a las mascotas como parte del núcleo familiar, un punto que explica por qué la iniciativa tuvo respaldo político y social.

¿Por qué Brasil tomó esta decisión?

Brasil es uno de los países con mayor población de mascotas en el mundo. Para millones de familias, perros y gatos ocupan un lugar similar al de cualquier otro integrante del hogar. La ley surge como respuesta a esa realidad cultural y a una demanda social creciente.

Medios como Diario Libre destacan que la iniciativa busca humanizar los servicios funerarios y adaptarlos a nuevas sensibilidades. No se trata solo de un gesto simbólico: también refleja cambios en la forma en que la sociedad entiende el bienestar animal y el duelo. Permitir el entierro conjunto ofrece a muchas personas una manera más coherente de despedirse de sus compañeros animales.

¿Cómo funcionará el entierro de mascotas?

En la práctica, el entierro de mascotas estará sujeto a normas sanitarias y administrativas. Los cementerios que adopten el sistema deberán seguir protocolos específicos para garantizar condiciones adecuadas de salud pública. Según la cobertura de 88.9 Noticias, cada municipio podrá establecer detalles operativos, como requisitos de autorización y manejo de restos.

Las familias interesadas deberán coordinar con los cementerios habilitados y cumplir las reglas locales. Aunque la ley se aplica por ahora en São Paulo, la medida podría servir como referencia para otras regiones. Más allá de su alcance inmediato, la decisión posiciona a Brasil como un laboratorio social donde se exploran nuevas formas de integrar a las mascotas en rituales tradicionalmente reservados a los humanos.