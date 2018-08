Futbolistas de Alianza Lima inaugurarán Matute en PES 19 [VIDEO]

Alianza Lima dará a conocer su estadio a todo el mundo. Esto debido a que el Estadio Alejandro Villanueva Martínez será la gran novedad en el Pro Evolution Soccer 2019. El conjunto íntimo de La Victoria dio a conocer a todos, mediante un comunicado en redes sociales, que el estadio estará incluido en el videojuego.

Además, también invitó a los medios de prensa a una conferencia el día jueves 9 de agosto, donde se darán a conocer más detalles sobre la inclusión de Matute al juego. Cabe destacar que PES19 estará disponible para PC, Xbox y PS4, entre otras consolas. Los hinchas de Alianza Lima tendrán la oportunidad de jugar con el Alejandro Villanueva como escenario.



En la conferencia de prensa mencionada en el párrafo anterior, la dirigencia del club pondrá consolas para que los jugadores del primer equipo sean los primeros en disfrutar el videojuego con el Estadio Alejandro Villanueva. Así, los hinchas se podrán "vengar" de Boca Juniors, Atlético Junior y Palmeiras, sus rivales en la Copa Libertadores de esta temporada.

Recordemos que el lanzamiento oficial al mercado del juego será el 30 de agosto. ¿Te imaginas un Barcelona vs Real Madrid en el Alejandro Villanueva? Ahora será posible. Y no solo esos equipos, sino también podrás jugar con el Bayern Múnich, PSG, Juventus y los más grandes de Europa en Matute como escenario. ¿Increíble, no?

Cabe resaltar que el estadio de Alianza Lima será el primer escenario de fútbol que es incluido en la historia del Pro Evolution Soccer. Antes se podía integrar los estadios de Perú con parches, pero es la primera vez que vendrá un coloso deportivo peruano en el famoso videojuego.

DATO

Es la primera vez que se hace en Perú, pero han emulado lo que hicieron en Argentina y Chile en su momento.

