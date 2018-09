‘Spiderman: Far From Home’ tendrá a dos importantes personajes de Marvel en ‘Infinity War’ [VIDEO]

Una de las próximas películas que estrenará Marvel es ‘Spiderman: Far From Home’, la cual tendrá como protagonista al héroe arácnido. Los detalles de la trama de esta cinta todavía no se conocen, pero, como suele pasar, algunos detalles captados desde el lugar de grabación han sido revelados por la prensa.

Según se pudo observar en un video compartido por Reddit, el personaje interpretado por Tom Holland tendrá la compañía de otros pesos pesados en el mundo de los superhéroes. En el set se vio la presencia de Maria Hill (Cobie Smulders) y Nick Fury (Samuel L. Jackson), aunque, claro, sus roles en la película son todavía una incógnita.

Sin embargo, se deduce que el final de inesperado final de ‘Infinity War’ tendría un giro drástico en su posterior complemento, pues los personajes mencionados habían desaparecido por culpa de Thanos. Recordemos que la secuela, denominada ‘Avengers 4’, tiene planeado llegar a los cines a fines de abril o inicios de mayo del próximo año.

Por su parte, ‘Spiderman: Far From Home’ estará en las pantallas gigantes el próximo 5 de julio del 2019. Por el momento, la producción de la película de Peter Parker sigue en proceso, junto al ya confirmado Jake Gyllenhaal, actor que interpretará a Mysterio, quien será el villano del Hombre Araña en esta ocasión.