Creed II: La leyenda de Rocky estrena nuevo trailer con un drama más intenso [VIDEO]

Ya se suma tres meses desde que la corporación de Warner Bros nos termine deleitando con con un primer trailer de 'Creed II', la esperada continuación de la secuela que trata de explicar el recorrido de uno de los hijos de Apollo Creed, el boxeador norteamericano que perdió el round y la vida ante el ruso Ivan Drago en Rocky IV.

Justamente esta temática es la que se busca recrear. En el avance publicado se observa un reto de Víctor Drago, hijo de nada menos que Ivan Drago, para Adonis Creed. El feedback es instantáneo: los recuerdos de Rocky (protagonizado por el legendario actor Sylvester Stallone) son dolorosos.

"No lo hagas", le dice Rocky a Adonis en uno de los extractos, a lo que el hijo de Apollo responde: "No tengo elección". "Eso mismo dijo tu padre y murió aquí entre mis brazos [...] No me he recuperado del daño (la muerte de Apollo) que me hizo. No merece la pena".

Bajo la batuta de Steven Caple Jr, Creed II busca recuperar el estirpe perdido en la saga de Rocky. La crítica hacia las versiones 5 y 6 respecto a la distorsión de la historia, genera una responsabilidad para enderezarlo. La primera entrega tuvo una buena aceptación, sin embargo, esta fase lleva un poco más de intensidad y emoción.

EL DATO

La película Creed II: La leyenda de Rocky sería estrenada en enero de 2019.