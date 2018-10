Los Simpson: Productor del programa desmiente versión sobre la salida de Apu Nahasapeemapetilon

Hay una gran especulación sobre el futuro de Apu Nahasapeemapetilon. Según el productor ejecutivo y director de la serie Castlevania de Netflix, Adi Shankar, el conocido personaje de Los Simpson sería retirado de la serie debido a aspectos políticos que enrolarían el discurso así como el comportamiento del inmigrantes árabe.

“Escuché una desalentadora noticia, que ya he verificado de varias fuentes: van a dejar de hacer el personaje de Apu por completo”, dijo Shankar para luego añadir “ellos (los productores) no van hacer un gran escándalo con esto, o algo así, pero van a descontinuarlo del todo para evitar controversias”.

Sin embargo, esta aseveración se trataría de solo una mera especulación por parte de Shankar. El productor ejecutivo de Los Simpson, Al Jean, se pronunció - de manera contundente - tras ser consultado a través de su cuenta oficial de Twitter luego de la gran controversia generada.

"Al Jean esto es lo que continúa ¿Hay algo oficial de Los Simpson?", fue la pregunta realizada por un cibernáuta a Al Jean, quién respondió: "La historia no es cierta". El enlace adjuntado contiene un artículo donde se refiere la "forma" en la que Apu saldría de la serie: deportado de Springfield para la alegría eterna de los liberales que lo atacaron por su expulsión, según dataría - presuntamente - un capítulo.

Cabe resaltar que la noticia difundida - que próximamente se torno viral - nunca llegó a ser confirmada ni por Fox (productora de la serie) ni por parte del equipo de Los Simpson referente a la supuesta salida de Apu: todo habría sido un mal entendido referente a la puesto de Shankar, a quién vincularon como productor de Los Simpson, lo cual es completamente falso.

Ante este panorama - y ante las insistentes consultadas - Al Jean se vio en la obligación de desmentir la versión de Shankar. “Adi Shankar no es productor de ‘Los Simpson’. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro programa”. No obstante, el productor de Castlevania respondió al mensaje de manera irónica.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

"Yo también te deseo lo mejor. Vamos a trabajar hacia un terreno común. Haciendo caso omiso solo de los aficionados a las llamas. El mundo está polarizado y cada vez lo es más, y la responsabilidad está en reunir a las personas. Participar de manera constructiva y este asunto se irá a la cama. Te veo, ahora te pido que me veas", concluyó.

I wish you well too. Let’s work towards common ground. Ignoring only fans the flames. The world is polarized & getting more so, and the onus is on us to bring people together. Engage in a constructive way and this matter will go to bed. I see you, now I’m asking you to see me.