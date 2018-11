Aubameyang fue elegido el 'Mejor jugador de octubre' en el FIFA 19

Lo que era un secreto a voces por fin se confirmó esta mañana del viernes: Pierre-Emerick Aubameyang fue elegido el 'Jugador del mes (octubre)' de la Premier League en el FIFA 19.

Sus grandes actuaciones con el Arsenal en el último mes, donde anotó 5 dianas y sumó 1 asistencia, le valieron para ser el honrado como el mejor de la liga inglesa.

Aubameyang, Anthony Martial, Ross Barkley, Fernandinho, Mathew Ryan y Wilson estaban nominados al 'Player of the Month', siendo el primero mencionado honrado con dicha mención.

Es preciso mencionar que fueron los 'gamers' quienes votaron por el mejor jugador de octubre a través de la página de 'EA Sports', el cual cerró hace un par de días. El gabonés obtuvo el 55% de los votos.

👋 Say hello to your @PremierLeague Player of the Month! 😎



🏆 @Aubameyang7 pic.twitter.com/4137PYMs4y