Jesse Lingard ahora sí está "feliz" con EA Sports tras conocer su nueva apariencia en el FIFA 19 [FOTO]

Tras tantas lunas, Electronics Arts escuchó las súplicas de Jesse Lingard, quien hace un par de semanas le mandó un peculiar mensaje. En dicho texto el inglés le reclamaba a la compañía de videojuegos que tomen nota de su peinado, el cual luce desde hace más de un año.

En la última actualización de EA Sports, Jesse Lingard aparece con su nuevo peinado. Ello no ha pasado desapercibido por el propio jugador del Manchester United, quien puso un curioso 'tuit' que viene teniendo gran acogida entre los "gamers". ¿Qué escribió?

"Finalmente, después de todos estos años", se puede leer en el Twitter de Lingard. Los 'emojis' de "una persona recibiendo un masaje en la cabeza" y las "manos alzadas" acompañan en el pie de foto.

Finally after all these years 🙌🏾💆🏾‍♂️ @EASPORTSFIFA #FIFA19 pic.twitter.com/3hii1dyG1h