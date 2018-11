FIFA 19: ¿Por qué la Selección de Croacia no aparece en el videojuego?

FIFA 19 se caracteriza por ser el videojuego de fútbol que más licencias tiene a nivel mundial. Sin embargo, hay algunos equipos y selecciones que no llegan a un buen acuerdo con EA Sports y no son considerados en el simulador. Esta temporada han incorporado la Champions League, pero hay un detalle del que muchos usuarios se están quejando.

Y es que las ausencias del juego este año han sido muy notorias. Caso como el que está sucediendo con la Selección de Croacia. La subcampeona del mundo en el último Mundial que se jugó en Rusia no aparece licenciada en el juego. Esto ha llamado la atención de muchos porque es extraño que una selección de talla mundial no esté presente en el videojuego.

Es por esa razón que el portal 'Eurogamer' ha consultado a la Federación Croata de Fútbol por qué no está dentro del videojuego y la respuesta que obtuvieron fue por un tema económico. "La razón por la que no estamos en FIFA 19 es porque no se llegó a un acuerdo que nos satisfaga. Nosotros valoramos a nuestros medallistas de plata más que EA".

Este mismo portal en mención ha asegurado que en el año 2012 ofrecieron al rededor de 100 mil euros a la Federación Croata para que la Selección aparezca en el FIFA y este monto fue rechazado. Actualmente se desconoce la cifra que EA Sports le ha ofrecido, pero al igual que en aquel entonces, han rechazado la petición.