Vecina enloquece y le manda un curioso mensaje a un adicto al FIFA 19 [FOTO]

"Te recomiendo que si tan p*** mi***** de juego es, tal y como tú me has hecho saber cuando lo has gritado [...], quizás deberías dejar de jugarlo", dice en uno de los párrafos en la extensa carta que le envía una vecina a un joven adicto al FIFA 19.

Este último decidió compartir dicho momento publicándolo en sus redes sociales. Dicha foto se ha convertido en viral en solo un par de horas, pues la mayoría se siente identificado con el caso del menor al perder muchos partidos online.

El FIFA 19 se ha convertido en el juego más vendido en el Reino Unido y en gran parte de Europa, pero también es uno de los videojuegos que más te saca de quicio. Es que los "gamers" pierden un partido y desatan toda su furia con lo que tenga más cercano.

Dicho caso aplica a este joven que recibió una carta debajo de su puerta al llegar a casa. "Al vecino que pierde los nervios con los videojuegos. Comprendo que te puedas llegarte a sentir frustrado al perder, o bueno, a lo que sea que te pase mientras juegas para gritar a pleno pulmón", así comienza dicho texto.

Luego recalca la vecina que no es de su importancia si pierde o no, lo único que quiere es estar tranquila. "Pero verás, no es mi problema (ni el resto de vecinos, ya que doy por hecho que no soy la única que te escucha) y no tenemos por qué oírte".

"Te recomiendo que si tan p*** mi***** de juego es, tal y como tú me has hecho saber cuando lo has gritado a los cuatro vientos en más de una ocasión, quizás deberías dejarlo de jugar. Y si no, al menos deja de dar voces y golpes cada vez que el juego te saque de quicio".

