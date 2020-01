Vuelve Woody: Disney anuncia nuevo cortometraje de Toy Story [VIDEO]

Una gran noticia para los fanáticos de Toy Story. Cuando pensaban que la cuarta película sería el final de la saga, Dinsey Plus anunció una nuevo cortometraje que se estrenará el próximo 31 de enero.

El corto se titulará ‘Lamp Life’ y la trama girará en torno Bo Pee quien es una pastorcilla quien es la pareja de Woody. Este personaje estuvo ausente en la tercera película, pero regresó en en la cuarta con una nueva actitud.

De acuerdo al teaser, que fue publicado en el Twitter de Disney Plus, el corto prentedería responder la ausencia de Bo Pee en la tercera cinta tras ser regalada por la madre de Andy

Expect an unexpected journey. Lamp Life, an Original Short, starts streaming Jan. 31 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/SIscN0rcF3