Jorge Muñoz responde a denuncia de taurinos: "Qué pena que haya gente así"

En medio del estado de emergencia emitido por el gobierno de Martín Vizcarra debido al brote de coronavirus en nuestro país, se suscitó un

El coronavirus sigue cobrando vidas en el Perú y el mundo. Esta pandemia mundial que ya cuenta con 1065 casos en nuestro país y 30 fallecidos, ha hecho que el gobierno de turno tome medidas extremas para salvaguardar la integridad de todos los peruanos.

De esta manera, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, puso la Plaza de Toros de Acho a disposición de las personas que no tienen un hogar donde ponerse en cuarentena durante esta emergencia sanitaria.

Esta decisión no gustó para nada a la Asociación de Taurinos quienes mediante un comunicado hicieron oficial la denuncia en contra del burgomaestre por la decisión que tomó en el marco del brote del coronavirus.

Sin embargo, Muñoz no dudó en responder a las acusaciones de este grupo de personas y hoy, en actos oficiales desde la Plaza de Acho, dio su descargo.

"Qué pena, ¿no?, qué pena que haya gente así, gente que no tenga corazón, que no priorice la protección de los seres humanos, que no prioricen la vida. Esa denuncia en contra de Jorge Muñoz de esta Asociación de Taurinos, por hacer esto que estamos haciendo para proteger a la gente, es una denuncia en contra de toda la sociedad, están yendo en contra de la corriente, nosotros estamos trabajando para proteger a los seres humanos y ellos no quieren", comentó.

Además agregó: "Yo me preguntaría, ¿qué buena obra hicieron ellos durante las últimas 24 horas, habría que preguntarles a ellos, esa sería la respuesta que tengo para ellos", finalizó.