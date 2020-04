Coronavirus: China habría engañado al mundo entero con la fecha real del origen del COVID-19

Según la ‘NBC News’, el coronavirus no habría aparecido recién a fines de diciembre como lo informaron desde China. Sino que este ya se encontraba rondando Wuhan y otras zonas aledañas desde el mes de noviembre, pero no fue hasta fines de año que se reportó este virus, pues ya la gran cantidad de víctimas no se podía ocultar.

El medio estadounidense tuvo contacto con documentos secretos de inteligencia de los Estados Unidos y, gracias a él pudo revelar el escalofriante hecho. En este se informa sobre un colapso en el sistema de salud de Wuhan en el mes de noviembre, época en la que aún el planeta no tenía ni idea de la existencia de este virus.

La información fue corroborada y su veracidad se debe a que, los datos fueron sacados de conversaciones interceptadas y a imágenes de la localidad China. Sin embargo, por algunas faltas de pruebas no se pudo avisar ni afirmar lo que se le venía al mundo entero.

Además, si bien la Organización Mundial de la Salud reveló que la información desde Beijing, en la que se reportaba sobre el coronavirus, recién llego a fines de diciembre y se señalaba que todo estaba bajo control, las cámaras satelitales han registrado movimiento muy inusual en Wuhan desde el mes de noviembre.

Para afianzar más esto, el portal ‘South China Morning Post’ adelantó que se conocía de la existencia del COVID-19 desde el mes de noviembre, pero que no se tenía muy en claro lo que estaba ocurriendo.

Todo esto indicia que, si China revelaba las verdaderas cifras desde el momento en el que se inició todo y no en diciembre recién, los países podrían haberse preparado mejor contra esta pandemia y el planeta entero no atravesaría esta situación tan crítica.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el mundo?

Hasta el momento se han detectado 1,780,314 personas portadoras del COVID-19. Además, las muertes se siguen elevando y ya son 108,827 los pacientes que han fallecido a causa de esta pandemia. Por otro lado, La luz al final del túnel es la cantidad de recuperados que también aumenta, hay un total de 404,031 pacientes dados de alta.