Arturo Vidal recibe provocador mensaje en plena cuarentena: "Este hombre me vuelve loca" [FOTO]

Arturo Vidal no la pasa nada mal en esta cuarentena y aunque está alejado de la canchas por la para del fútbol, se encuentra disfrutando de la grata compañía de su pareja la modelo Sonia Isaza.

La modelo e influencer colombiana decidió utilizar la popular red social de isntagram, para dedicarle un mensaje al jugador del Barcelona, donde le expresaba el gran cariño y admiración que siento por él.

En la mencionada publicación la pareja de Arturo Vidal o el 'Rey' Arturo aclara que se encuentran en un buen momento, a pesar de algunos rumores de distanciamiento. Además acompaña sus lineas, con una sensual imagen de ambos con poca ropa.

“La foto de la discordia ¿qué puedo decir? ¡Que este hombre me vuelve loca que lo amo por como me trata, porque es el hombre más espectacular de este mundo, buen padre, te amo! Tengo tanto más que decir! Me hace feliz y punto! y así hablen bla bla bla! Acá estoy! Nada ni nadie va dañar esto tan bonito que siento! TE AMO TE AMO TE AMO Y QUE VIVA EL AMOR!", expresó la modelo.

Arturo Vidal pasa cuarentena lejos de su familia

Arturo Vidal pasa la cuarentena confinado en Barcelona, ya que por la premura de la situación no pudo regresar a Chile. El volante del cual se viene especulando mucho de su futuro, se encuentra cumpliendo con las rutinas de ejercicio que le manda el club, así lo demuestra en sus redes sociales.

Arturo Vidal: ¿Dónde jugará la próxima temporada?

Sobre le futuro del 'Rey' Arturo se viene especulando mucho pues todo apunto que no seguiría en e Barcelona, pues clubes como el Inter de Milan y Manchester United han mostrado interés en hacerse de los servicios del jugador.