Niño confunde "versículo" con "testículo" en clase virtual de religión y profesor estalló de risa [VIDEO]

Facebook viral. Todos sabemos que por su inocencia y su espontaneidad, los niños pueden tener palabras y gestos que llaman la atención por lo ocurrente que estas pueden ser. En razón de ello, muchas veces confunden las cosas y las llaman por otro nombre. En algunos casos, estas confusiones suelen sonrojar a cualquiera por el elevado tono de la palabra que pueden usar sin saber su real significado.

En el video viral de Facebook, se ve a un profesor ubicado en un ambiente de su casa, debidamente equipado con laptop, cámara y teléfono, dirigiendo una clase virtual para alumnos de primaria lo que hoy llamamos Educación Virtual. El tema a tratar en ese momento tiene que ver con un curso de religión y el estudio de pasajes de la Biblia.

Según se sabe, la clase virtual que se ve en el video de Facebook corresponde al Colegio Comfenalco del municipio colombiano de Ibagué. En la grabación, el menor menciona: "Hola profe. Te quería enviar un mensaje porque en el Taller de Religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica Génesis 13, ¿de qué testículo a qué testículo es?".

La inocente pregunta del menor, lejos de despertar la ira, genera primer sorpresa y luego gracia en el profesor quien no para de reírse ante la ocurrencia planteada por uno de sus estudiantes en plena clase virtual.

Hasta el momento, la publicación en Facebook ya supera las 200 mil reacciones y ha sido compartido más de 20 mil veces. Los comentarios en los que los usuarios etiquetan a sus amigos y familiares son más de 24 mil en dicho post y tienen todo tipo de matices.

"Multiplica las probabilidades de que se den anécdotas similares entre más de 150 alumnos. A la cuarta o quinta vez uno ya no puede más, jajajajajajaja", "Mi niño jjajajja y quitando lo gracioso, religión no debería estar como asignatura. Eso cuando le den catequesis para los niños que hacen comunión inculcados por sus padres", "A mí me gustaría saber la respuesta del profesor, si le corrigió, si le dijo que del derecho al izquierdo", "Viva la inocencia de l@s niñ@s" y "lo mejor de todo el confinamiento, un hurra por los profesores", fueron los comentarios que el post recibió en Facebook.

¿Qué es Génesis?

Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. El nombre génesis proviene del griego y significa "nacimiento, creación, origen" ’. El Libro del Génesis no menciona a ningún autor. Muchos estudios académicos están de acuerdo en que tiene varias fuentes, redactadas por varios religiosos, por ejemplo en la época del cautiverio en Babilonia, y que tiene muchos autores.

Esto es lo que se puede leer en Génesis 13 de la Biblia:



Abram y Lot se separan

13 Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot.

2 Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro.

3 Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai,

4 al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de Jehová.