Coronavirus Perú EN VIVO, minuto a minuto: infectados, recuperados y fallecidos HOY sábado 9 de mayo

Coronavirus Perú EN VIVO | ÚLTIMAS NOTICIAS | El último informe oficial del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que la cifra de infectados por COVID-19 se elevó a los 61,847 casos positivos. En tanto, el número de fallecidos ahora es de 1.714. La lista de pacientes recuperados ascendió a 19.012.



Para este sábado 9 de mayo (día 55 de la cuarentena nacional), se espera que el presidente Martín Vizcarra informe sobre las nuevas estrategias contra la pandemia en todos los departamentos del país.

Asimismo, la medida económica con relación al subsidio Bono Familiar Universal 760 soles, tendrá cabida este fin de semana, dado que saldrá la página web oficial para consultar si el usuario forma parte de este beneficio a las familias vulnerables.

Últimas noticias del coronavirus en Perú

Revisa el reporte del Ministerio de Salud.

Noticias del Perú, hoy sábado 9 de mayo: día 55 de estado de emergencia

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

MINUTO A MINUTO DE LA COVID-19 EN PERÚ

Información actualizada.

- 10:20 a.m. Según informa 'América Noticias', 40 profesionales de salud se dirigen a Lambayeque para combatir contra el COVID-19.

- 9:30 a.m. Personal médico realiza desinfección en la calle Francisco Lazo, tras hallar un ataúd en la puerta de una de las viviendas.

- 8:40 a.m. Martín Vizcarra: Esta lucha nos compromete a todos. Con sacrificio, unidad y responsabilidad superaremos este desafío.

Esta lucha nos compromete a todos. Con sacrificio, unidad y responsabilidad superaremos este desafío. pic.twitter.com/pOrWxuU8KO — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) May 9, 2020

- 7:00 a.m. Iniciamos un nuevo día con información referente a la expansión del nuevo coronavirus en el Perú.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

- 61.847 casos confirmados

- 1.714 fallecidos

- 19.012 recuperados

Casos de infectados por coronavirus en todos los departamentos del Perú

Lima: 39.837

Callao: 4.968

Lambayeque: 3.479

Piura: 2.258

Loreto: 1.704

Ancash: 1.390

Ucayali: 1.208

La Libertad: 1.275

Arequipa: 854

Ica: 884

Junín: 689

Tumbes: 461

Cajamarca: 328

San Martín: 394

Huánuco: 323

Cuzco: 328

Huancavelica: 178

Ayacucho: 203

Amazonas: 207

Pasco: 158

Tacna: 166

Puno: 164

Moquegua: 160

Madre de Dios: 139

Apurímac: 92

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión EN VIVO vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Mapa del coronavirus en México en tiempo real

Todas las ciudades de México.

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, Italia, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,318,504 78,492 221,919 2. España 260,117 26,299 168,408 3. Italia 217,185 30,201 99,023 4. Reino Unido 211,364 31,241 N/A 5. Rusia 187,859 1,723 26,608 6. Francia 176,079 26,230 55,782 7. Alemania 170,489 7,468 141,700 8. Brasil 141,088 9,637 55,350 9. Turquía 135,569 3,689 86,396 10. Irán 104,691 3,689 86,396

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Ecuador, Chile y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 141,088 9,637 55,350 2. Perú 61,847 1,714 19,012 3. Ecuador 30,298 1,654 3,433 4. Chile 25,972 294 12,160 5. Colombia 9,456 407 2,300 6. Argentina 5,371 285 1,659 7. Bolivia 2,081 102 219 8. Uruguay 684 17 492 9. Paraguay 563 10 152 10. Venezuela 381 10 185

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,318,504 78,492 221,919 Canadá 66,313 4,567 29,942 México 29,616 2,961 17,781 República Dominicana 9,376 380 2,286 Panamá 7,868 225 886 Cuba 1,741 74 1.078 Honduras 1,685 105 174 Guatemala 832 23 90 Costa Rica 773 6 461 El Salvador 742 16 257 Jamaica 488 9 58 Martinique 183 14 83

¿Qué significa COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona de modo que otras pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación del COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel y luego tirarlo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla quítese la mascarilla, retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

¿Se transmite la COVID-19 por el aire?

El virus responsable del COVID-19 se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias expulsadas por una persona infectada cuando tose, estornuda o habla. Esas gotitas son demasiado pesadas para flotar en el aire y caen rápidamente sobre el suelo u otra superficie.

La infección puede producirse al respirar el virus expulsado por una persona con COVID-19 situada a menos de un metro de distancia o al tocar una superficie contaminada y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Cómo saber si tengo coronavirus?

Si tienes los síntomas del COVID-19 recurrir al Ministerio de Salud lo más pronto posible. Luego de realizar los exámenes también puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse ante la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y los recursos.

Información sobre el COVID-19

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha.

El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe (influenza) con diversos síntomas (tos, fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía. Para protegerse puede lavarse las manos regularmente y evitar tocarse la cara.

Hipótesis del coronavirus

El microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, "padre" de la herramienta de edición genética CRISPR, apuntó este viernes la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un "virus mutante" y haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan (China).

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", dijo a la prensa Mojica. Los virus mutan muchísimo y cuando no se controlan exactamente "no sabes dónde te pueden atacar, y éste puede ser un caso de estos", explicó el científico de la universidad española Alicante varias veces favorito a los Premios Nobel.

Requisitos para reactiva Perú

1) No tener deudas tributarias administradas por la SUNAT exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020 correspondientes a periodos tributarios anteriores a 2020. El referido requisito también se considera cumplido si a la fecha de solicitud del crédito la deuda tributaria en cobranza coactiva no supera dicho límite

2) Las Empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero al 29 de febrero del 2020 en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP).

3) En caso de no contar con clasificación a dicha fecha y no haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

¿Qué personas tienen más riesgo de enfermar por coronavirus?

Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos.

¿Cómo se previene el coronavirus?

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Las medidas de prevención son:

- Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser.

- Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.

- Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

- No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas.

- Evitar saludar con la mano o dar besos.

- Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica.

Familia de Martín Vizcarra

- Maribel Díaz Cabello (esposa)

- Diana Vizcarra Díaz (hija)

- Martino Vizcarra Díaz (hijo)

- Diana Vizcarra Díaz (hija)

- Daniela Vizcarra Díaz (hija)

- Dimela Vizcarra Díaz (hija)

¿Cuántos años tiene Martín Vizcarra?

Fecha de nacimiento: 22 de marzo de 1963 (edad 57 años).

