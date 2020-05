Jossmery Toledo y su furiosa respuesta a seguidora que la acusó de meterse con futbolistas | Instagram

Instagram fue testigo de una dura discrepancia entre Jossmery Toledo con sus seguidores. La expolicía arremetió contra usuaria que la acusó de "parar de cama en cama" con futbolistas por su pasado con Christopher Olivares y Anderson Santamaría, jugadores de la selección peruana.

Una seguidora le hizo recordar a la bella modelo el ampay con Christopher Olivares y el supuesto encuentro con Anderson Olivares. Este hecho puso furiosa a la expolicía.

"Jaja, una Srta no va de cama en cama con dos futbolistas, el zancudo y Santamaría”, fue el mensaje que le escribieron a la popular policía que se hizo famosa en la red social de Tik Tok.

La respuesta de Jossmery Toledo fue en el acto. “¿Y tú cómo sabes eso? A ti te consta, yo acepté solo de una persona que salía, del resto ni mencionarlos, aparte si salgo con alguien más o no, a ti te suma?" fue la primero que dijo.

Posteriormente, agregó. "¿Tú siendo soltera no sales con quien se te da la gana? Y no te preocupes ya que te encanta los chismes malos como a mucha gente, cuando tenga una relación lo diré, para que no sea especulaciones o ampay”, fue la réplica de la bella mujer.