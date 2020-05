Midis confirma nuevo bono para peruanos durante la lucha contra el coronavirus

El "Bono Familiar Universal", bono "Yo Me Quedo en Casa" y "Bono Rural", son solo algunos de los subsidios que ha entregado el gobierno de Martín Vizcarra de la mano con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú. Sin embargo, estos subsidios monetarios lamentablemente no han llegado a todas las familias del país, por lo que la ministra Ariela Luna, comentó que se prepara un nuevo bono para aquellos peruanos que no han sido beneficiados hasta el momento. ¡Toma nota!

Si no apareciste en el primer, segundo o tercer bono que dio el Estado en el marco de la lucha contra la COVID-19, quédate tranquilo, porque en esta nota te traemos información relevante que la propia ministra Ariela Luna ha confirmado para todos los peruanos que no hayan recibido bonos hasta el momento.

El último martes 26 de mayo, la titular de la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), comentó que se está trabajando en un nuevo bono que beneficiará a las personas que no han sido seleccionadas para recibir un subsidio hasta el momento. La ministra comentó que se trabaja de la mano con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), sobre el padrón de inscripción que se generó y tuvo de nombre Registro Nacional de Hogares.

“Se va a generar un nuevo bono, esto no está cerrado, por eso hemos creado una plataforma para que se inscriban las personas”, dijo la ministra Luna durante la sesión virtual que se tuvo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Sin embargo, la titular del Midis también reconoció problemas en la plataforma de inscripción del Registro Nacional de Hogares: “hemos reconocido que el padrón general de hogares era a demanda y no estaba preparado para esto”.

Bono Familiar Universal: LINK para saber si cobro los 760 soles

Cobrar Bono Familiar Universal por 760 soles HOY, miércoles 27 de mayo. Conoce aquí cómo saber si accedes o no al subsidio que ha dictaminado el Estado junto al Midis y MEF en el marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú.

Ingresar a este enlace https://bonouniversalfamiliar.pe/

Colocar tu número de DNI

Colocar la fecha de emisión del DNI

Dar click en "No soy un robot"

Dar click en "Consultar" y listo

Importante: El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispuso que quienes no accedan a este subsidio, podrán hacerlo en el que ya se viene preparando.

Bono Familiar Universal: cómo ingresar a la web de Registro Nacional de Hogares

Para ingresar a esta plataforma, deberás acceder a un link que, a continuación te dejaremos. Luego de ello, tal y como lo hiciste en la plataforma del Bono Familiar Universal, deberás colocar tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

https://registronacionaldehogares.pe/login