Luis "Pompo" Cordero reveló que tuvo romance con reconocida vedette

Al final de los 90' y comienzos del años 2000 un joven Luis Cordero aparecía en Universitario para deslumbrar con su técnica del balón comenzando a ser sondeado por equipos del exterior, sin embargo pocos conocían detalles de su vida privada.

El volante reconoció que tuvo un romance con una de las vedettes más reconocidas en ese entonces y que muchos anhelaban conocer como Mariella Zanetti, pero unas desatinadas declaraciones le costaron continuar con ese vínculo.

El popular "Pompo" agregó que ya conocía a toda su familia y aunque ellos decidieron no exponer la relación la ex bailarina no tomó con gracia que no reconozca su relación.

"Salimos un tiempo con Mariella Zanetti, pero decidimos no contar a nadie nuestra historia. Cuando un periodista de farándula me preguntó por ella dije que no la conocía", dijo en una entrevista a Trome.

Asimismo el ex futbolista explicó que en ese entonces la vedette se enojó. "Se molestó y me dijo que después de presentarme a toda su familia no podía negarla. Allí terminamos", confesó.

EL DATO

Luis Cordero actualmente dirige a Racing Club que participa en la Copa Perú.