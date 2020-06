Médico atiende gratis hace tres años y no se detiene pese a la pandemia

La COVID-19 llegó al Perú hace algunos meses y devastó a miles de familias en diferentes regiones del país. Asimismo, autoridades de la salud exhortaron a la población a seguir los protocolos de sanidad dictados por el Gobierno.

Lamentablemente, se registró un incremento en el número de infectados hasta la fecha, siendo atendidos en hospitales y clínicas de todo el país. Sin embargo, la alta demanda hizo que algunas entidades hospitalarias elevaran el costo de precios por atención, siendo denunciadas por familiares de los pacientes en redes sociales.

Ante ello, ciudadanos del asentamiento humano Santa María, de Ate Vitarte, han depositado la plena confianza en un médico de 31 años, llamado Milton Steven Pacho Salinas, quien viene atendiéndolos gratuitamente desde hace tres años.

Él, junto a los dirigentes de la comunidad, decidió abrir un consultorio en un segundo piso y en sus tiempos libres examina a varios ciudadanos del AA. HH. Incluso, para sorpresa de muchos, le regala medicinas a sus pacientes.

Este proyecto liderado por Pacho Salinas empezó con la búsqueda de atención de médica primaria a niños, adultos y ancianos. Trabajo para el Estado (INPE) y en mis días libres atiendo entre tres a cuatro horas diarias. Para hacer este tipo de proyectos tuve que conversar con los dirigentes”, indicó a La República.

El médico, nacido en Piura, señaló que fue becado en 2006 por la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y en 2012 fue colegiado en el Perú.

“Uno de los compromisos es brindar ayuda en nuestros países y compartir lo que tenemos. Me motiva que la gente sea agradecida. No pretendo ser un héroe, me gusta lo que hago y ayudo a la población”, manifestó.