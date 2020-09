Asintomáticos tienen menos carga viral pero sí contagian la COVID-19, según infectólogos

Tras las declaraciones brindadas por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, acerca del porcentaje de transmitir el coronavirus por parte de las personas asintomáticas­, el infectólogo Ciro Maguiña decidió profundizar un poco más en el tema y explicó que, a pesar de tener una menor carga viral que los sintomáticos, igual pueden contagiar de COVID-19.

“En los primeros meses se pensaba que el asintomático no contagiaba, pero aparecieron estudios en el mundo indicando que muchos asintomáticos tienen una infección del 6 al 92 %. Eso hizo que la OMS cambiara de opinión y recomendara el uso de mascarillas para todos”, explicó Maguiña en diálogo con ATV.

El infectólogo añadió que los asintomáticos tienen una carga viral baja y que esa es la razón por la que no desarrollan síntomas, pero eso no quita el hecho de que puedan transmitir la enfermedad y sobre todo en los primeros 10 días de infección. Por lo que es necesario tomar las medidas de prevención necesarias.

Por su parte, el infectólogo y asesor del Ministerio de Salud, Manuel Espinoza, sostuvo que no se sabe en qué parte están ni cuántos asintomáticos son, motivo por el que se convierten en uno de los principales transmisores de COVID-19.

Finalmente, comentó sobre si los asintomáticos pueden fallecer de muerte súbita. “Podría ser, no se sabe muy bien, lo que se sabe es que la respuesta inflamatoria en ellos es baja, no van a sentir nada prácticamente. La muerte súbita puede ser por cualquier causa, pero no por la COVID-19”, culminó Espinoza.

Recordemos que, en Perú los casos de coronavirus se han elevado hasta los 670 145 infectados y un total de 29 405 fallecidos. Mientras que, la cifra de recuperados se encuentra en los 489 886 pacientes dados de alta.