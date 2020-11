Día de Todos los Santos: Ejército y PNP custodian ingreso del cementerio Nueva Esperanza

Una gran cantidad de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército y Serenazgo, se encuentran custodiando la entrada del cementerio Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo. Esto para evitar que ingresen personas al recinto en motivo de homenaje por el Día de Todos los Santos.

La municipalidad del distrito limeño le comunicó a todos sus ciudadanos que no podrán asistir a los cementerios, como cada año, ya que estos no funcionarán. Todas estas medidas como prevención para no contraer la COVID-19.

Asimismo, se informó que el cementerio Virgen de Lourdes, también ubicado en Villa María del Triunfo, solo funcionará para enterrar a los fallecidos. “Solo atenderá temas de entierros donde, por normativa, solo ingresarán hasta cinco personas para que acompañen a sus difuntos”, comunicó el ente edil a través de un comunicado.

Recordemos que, desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el Perú el cementerio de Nueva Esperanza no ha recibido ni una sola visita. Ya que, al ser un punto de aglomeración, la zona se ha convertido en un punto de alto riesgo para contagiarse de COVID-19.

Finalmente, es importante resaltar que en el Perú existen dos días especiales para recordar a todos los difuntos y es el Día de Todos los Santos, el cual se celebra el 1 y 2 de noviembre de cada año. No obstante, al ser un año extraordinario por la coyuntura que atravesamos, los cementerios no estarán operativos.