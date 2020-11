Pakistán: protestas por matrimonio entre hombre de 44 años y una niña que secuestró

Las calles de Pakistán se han llenado de personas alzando protesta contra el Tribunal que legalizó el matrimonio entre un hombre de 44 años y una niña de 13, a quien previamente había raptado de su hogar. La noticia se ha viralizado en todo el mundo.

El caso tiene indignado a miles de pakistanís, quienes liderados por la madre de la menor se encuentran con pancartas exigiendo justicia para la pequeña, quien es la menor de tres hermanos y, a pesar de haber nacido en una familia cristiana, el sujeto la obligó a convertirse al islam.

“La peticionaria inicialmente pertenecía a al religión cristiana. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió y se dio cuenta de que el islam es una religión universal”, indica un documento emitido por el Tribunal de Pakistán.

Además, también informa que la misma niña le pidió a sus padres que “abrazaran el islam”, pero “se negaron rotundamente”. Cabe resaltar que, la niña fue secuestrada cuando se encontraba jugando afuera de su vivienda, ubicada en Karachi.

Asimismo, Zia Ur Rehman, periodista de The News, se manifestó con respecto a la situación. “El Gobierno recibió aplausos por convertirse en la primera provincia en aprobar la Ley de restricción del matrimonio infantil. Pero en caso de matrimonio y conversión de una niña cristiana de 13 años, la ley no está en ninguna parte”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

Por último, la madre de la menor no pierde las esperanzas y sigue esperando que las autoridades le devuelvan a su pequeña. “Déjenme ver a mi hija, está ahí dentro pero ellos (el secuestrador, la policía y el tribunal) no me dejan ver a mi pequeña hija inocente. Arzoo (la niña), cariño, ven con tu mamá y dame un fuerte abrazo, mi querida hija”, expresó entre lágrimas.