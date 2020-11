Joven resultó herido durante manifestación y necesita 22 mil soles para ser operado

Nicolás Ayala Oré, de 26 años, resultó herido en el cuello durante su participación en la marcha contra la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción al poder de Manuel Merino. Este hecho se reportó el último martes en la Plaza San Martín, Cercado de Lima, cuando los agentes intentaban repeler a la multitud.

En declaraciones a América Noticias, el joven narró que recibió un fuerte impacto a la altura de su mandíbula. “Retrocedan, retrocedan. Y yo inmediatamente dije: 'No'. Me volteé para correr y en un momento que giro me quedé de costado y habían lanzado un proyectil que me impactó directamente en el cuello”, detalló.

Ante la gravedad del asunto, Ayala Oré fue trasladado en una camioneta a una clínica. En el lugar le realizaron una radiografía que arrojó que tenía fracturada su mandíbula.

“Tengo un hueso que se está moviendo (a la altura del cuello) y debajo de la boca me duele demasiado al comer, al masticar. Según me dijeron tenían que intervenir la herida quirúrgicamente”, indicó.

Lamentablemente, Nicolás necesita ser operado, pero no cuenta con los 22 mil soles que se requiere para dicha intervención. El negocio familiar de alimentos que tenía quebró producto de la pandemia.

“Necesito solamente que la herida se vaya desinfectando poco a poco y ser intervenido”, precisó.

Debido a su herida, el joven no puede trabajar ni prepararse para estudiar ingeniera de sonido. Además, producto del amedrentamiento policial, quedó con una fuerte contusión en su dedo anular de la mano izquierda. Él espera recibir la ayuda que necesita para ser operado y regresar a sus actividades diarias.

“Yo en ningún momento he actuado violentamente contra la Policía Nacional para que reciba un impacto, en este caso de bomba lacrimógena”, aseveró.