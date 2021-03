"De verdad ya no sé que hacer": entre lágrimas empresario denuncia ser víctima de robo por tercera vez - Video

El empresario Miguel Ángel no pudo contener sus lágrimas de impotencia tras revelar que delincuentes desmantelaron por tercera vez su vehículo en la urbanización San Silvestre, en San Juan de Lurigancho. La víctima contó que los sujetos se llevaron una costosa computadora con la que realiza sus trabajos.

Según contó a 'América Noticias', él se quedó la noche en vela para vigilar su vehículo; sin embargo, debido al cansancio se quedó dormido y los malhechores aprovecharon su descuido para llevarse los objetos de valor de su auto.

"Ayer como nunca me quedo dormido y en esa pestañeada los delincuentes se llevaron la computadora del auto. En realidad ya estoy cansado, la impotencia es grande que hasta la puerta la han palanqueado", detalló.

Indicó que no solo se llevaron una costosa computadora, sino que los sujetos se dieron el tiempo de sacar los adornos de aluminio que le había colocado a su vehículo en la parte delantera.

"Todos los días es lo mismo, uno ya no puede estar seguro en las calles. Es la tercera vez que me han robado. Es impotencia. Tanto esfuerzo que hago para que estos malditos se lleven la computadora. De verdad ya no sé que hacer", dijo entre lágrimas Miguel Ángel.

Por ello, instó a que la policía levante a los delincuentes y que las personas respeten el toque de queda. "(Los malhechores) aprovechan para robar y la verdad yo estoy cansado de estas cosas que pasan", aseveró.

De acuerdo al presidente de la junta del parque Yungay, los casos de robo en esa zona de San Juan de Lurigancho se han incrementado desde hace tres años luego que se inundara la zona aledaña a la estación Pirámide y cerraran esa avenida.

"Ahí siguen haciendo reparaciones y lo que ha originado es un enorme tráfico de que los carros entren de madrugada por acá, cosa que no sucedía antes", sostuvo.