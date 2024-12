Apostó por victoria de Pedro Castillo, pero no puede cobrar por culpa del JNE

¿La fe? Un usuario ha confesado en el canal de Youtube ' Manray al Aire Libre ' que, antes de conocer los resultados de la primera vuelta, decidió arriesgar su dinero apostando por la victoria de Pedro Castillo a la presidencia de la República, pero aún no puede cobrar su dinero porque el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE ) aún no lo proclama como el nuevo mandatario nacional.

Tras ello, Carlos Moya no dudo en preguntarle cuánto dinero había invertido en esta arriesgada apuesta, a lo que Melvin respondió que “Invertí 26 soles por ahí, con el fin de obtener una ganancia de 450 soles. Pero, no puedo cobrar porque el Jurado Nacional de Elecciones no anuncia al presidente”, sentenció.