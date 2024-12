George Forsyth se reunió con Pedro Castillo: "Me dijo que no es comunista"

George Forsyth se reunió este sábado con el presidente virtual del Perú, Pedro Castillo , en Breña y mencionó que el profesor le precisó que no "era comunista" ni expropiará las propiedades.

"En las conversaciones que tuve con él, me dijo que no es comunista ni va a expropiar y que no tengamos ese temor", precisó el excandidato en declaraciones a la prensa.