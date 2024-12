Sol Carreño tras salida de Patricia del Río de RPP: "Solo pierde el público y la radio"

Publicación de Sol Carreño. Fuente: Twitter.

Cabe mencionar que Patricia del Río aún no se ha pronunciado sobre su inesperada desvinculación de RPP . Sin embargo, varios seguidores le han enviado mensajes de apoyo a la periodista por medio de las redes sociales.

Patricia del Río no se ha referido directamente a su separación de RPP, pero compartió un particular mensaje en su cuenta de Facebook hace algunos días. "¿Y será que la vida me está entrenando para dejarlo ir todo?", precisó.